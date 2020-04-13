الرئيس تبون يمنح مليون سنتيم للعائلات المعوزة قبل شهر رمضان

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقديم منحة تضامن تقدر بـ 10 ٱلاف دينار للعائلات المعوزة.

وحسب بيان للرئاسة، فإن العملية تأتي في إطار عمليات التضامن مع الأسر المحتاجة بالنسبة لشهر رمضان، ودعم الأسر الـمتأثرة بتدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس.

وستدفع منحة التضامن إلى الأسر الـمحتاجة الـمتأثرة اجتماعيا واقتصاديا بتدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس.

كما ستستفيد أيضا من المنحة العائلات التي كانت تتقاضي في السابق غلافا بمبلغ 6.000 دينار بعنوان عمليات التضامن في شهر رمضان.

وقد أصدر رئيس الجمهورية التعليمات الضرورية لإحصاء الـمستفيدين بسرعة، بغرض دفع هذه الـمنحة التضامنية قبل حلول شهر رمضان.