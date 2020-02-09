الرئيس تبون ينهي مهام الجنرال سرهود ويعين العميد قواسمية رئيسا لأركان الدرك

أعلنت قيادة الدرك الوطني عن خبر إنهاء مهام العميد إسماعيل سرهود من منصب رئيس أركان الدرك الوطني، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقالت قيادة الدرك الوطني، إن قائد الجهاز العميد عبد الرحمن عرعار، قد أشرف اليوم الأحد على تنصيب العميد نور الدين قواسمية في منصب رئيس أركان الدرك، خلفا لسابقه العميد سرهود.

وشغل العميد قواسمية في وقت سابق منصب قائد حرس الحدود.

وجاء هذا التنصيب، تنفیذاً للمرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 فیفري 2020، المتضمن تعیین العمید قواسمیة نور الدین، في مھام رئیس أركان الدرك الوطني.

وقد حثّ قائد الدرك الوطني من خلال الكلمة التي ألقاھا بھذه المناسبة، أركانات الدرك الوطني، وممثلین في رؤساء الھیئات المركزیة، على طاعة رئیس أركان الدرك الوطني الجدید، تنفیذاً لقانون الخدمة في الجیش الوطني الشعبي.

ودعا الجمیع إلى مضافرة الجھود والتعاون الوثیق بكل صدق وأمـانة في أداء المھام الموكلة لمؤسسة الدرك الوطني، في سبیل خدمة الوطن والمواطن.

كمـا توجَّه العمید عرعار عبد الرحمن، قائد الدرك الوطني بتھانیه، إلى العمید قواسمیة نور الدین، إثر تولیه رسمیاً منصب رئیس أركان الدرك الوطني، متمنیاً له التوفیق والنجاح في مھمَّتِه الجـدیدة، منوّھا بقدراته القیادیة والمھنیة.