الرئيس تبون ينهي مهام 5 أمناء عامين للولايات ويعين 13 اخرين

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك الأمناء العامين للولايات.

وشملت الحركة انهاء مهما 5 امناء عامين وتعيين 13 أمين عام جديد بالولايات حسب بيان لرئلسة الجمهورية.

إنهاء مهام الأمين العام لولاية خنشلة بوقارة رشيد .

إنهاء مهام الأمين العام لولاية جيجل عز الدين بوطارة .

إنهاء مهام الأمين العام لولاية ورقلة لعرج بن عدان .

إنهاء مهام الأمين العام لولاية عين تموشنت معمر مرين.

إنهاء مهام الأمين العام لولاية تبسة الطاهر بوعيط.

كما تم تعيين تيار محمد أمينا عاما لولاية البليدة.

تعيين بوزيان العربي أمينا عاما لولاية تبسة.

تعيين دحماني محمد أمينا عاما لولاية تيارت.

تعيين ميلود فلاحي أمينا عاما لولاية تيزي وزو.

تعيين جمال الدين حموش أمينا عاما لولاية الجزائر.

تعيين عيد الكريم بن قويدر أمينا عاما لولاية جيجل.

تعيين مكي قدور أمينا عاما لولاية سطيف.

تعيين خيرة تلي أمينا عاما لولاية قالمة.

تعيين أحمد بن يوسف أمينا عاما لولاية ورقلة.

تعيين السعيد خليل أمينا عاما لولاية سوق أهراس.

تعيين سامي مجوبي أمينا عاما لولاية عين تموشنت.

تعيين نجاة كوريبة أمينا عاما لولاية غليزان.

تعيين فارصي الحاج أمينا عاما لولاية خنشلة.