الرئيس تبون يهنئ أبطال الجزائر في الأولمبياد الدولي للرياضيات

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بتهنئة رسمية إلى فريق الجزائر الفائز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الدولي للرياضيات بالعاصمة الروسية موسكو.

وأشاد الرئيس عبر تغريدة على حسابه الرسمي على منصة “إكس” بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه الطلاب الأربعة: بن ملوكة محمد أمير، أيت حمدوش هيثم، بوفدجيغن عبد النصير، وحمادي عبدالإله، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس التفوق الأكاديمي والكفاءات العلمية العالية للجزائر.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هذا الإنجاز يمثل فخرًا للوطن بأسره، ويعد رسالة قوية على قدرة الشباب الجزائري على المنافسة عالمياً وتحقيق التميز في مجالات العلوم والرياضيات.

وختم الرئيس تهنئته بالدعاء لهم بمزيد من النجاحات والتألق في المستقبل.