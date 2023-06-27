الرئيس تبون يهنئ الشعب الجزائري بعيد الأضحى المبارك

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، الشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي كلمة وجهها الى الشعب الجزائري عشية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، قال الرئيس تبون: “أتقدم إلى الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى، راجيا من الله أن يعيد علينا العيد بالخير والبركة ودوام الاستقرار في كنف الأخوة والتضامن والتآزر.”

وأضاف رئيس الجمهورية: “أتمنى للجزائريين عيدا مباركا وأن يوفقنا الله لما فيه الخير للجزائر وللأمة الإسلامية ولفلسطين الجريحة .. كما أتمنى لحجاجنا الميامين العودة إلى وطنهم سالمين غانمين.”

وتابع الرئيس تبون : “أتمنى التنويه بجهود كل العاملين المداومين في خدمة الجزائريين في هذه الأيام المبارك”.

وحتم الرئيس قائلا:” نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والآمان وأن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.