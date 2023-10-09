الرئيس تبون يهنئ بطلة الجمباز كيليا نمور

تقدم رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، بالتهاني لبطلة الجمباز الجزائرية كيليا نمور، بعد تتويجها بالميدالية الفضية في مونديال الجمباز بأنفرس البلجيكية.

وجاءت تهنئة الرئيس تبون عبر حسابه الرسمي على منصة X اليوم الإثنين، على النحو التالي:”تحية وتقدير كبيران للنجمة كيليا نمور، على إحرازها المرتبة الثانية في بطولة العالم للجمباز”.

وأضاف الرئيس في تهنئته:”أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والتفوق. ألف مبروك لكِ وللجزائر”.

يجدر الإشارة، نجحت كايليا نمور، في تحقيق ميدالية فضية، في بطولة العالم للجمباز، في اختصاص العارضتين المتوازيتين مختلفتي الارتفاع بعلامة 15.033.

وتعد هذه الميدالية الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات الجزائر، في بطولة العالم للجمباز.