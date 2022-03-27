الرئيس تبون يوجه تعليمات بخصوص تحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أوامر وتعليمات بخصوص تحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن مشروع القانون يتضمن قطيعة تامة ونهائية، مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر، في العهد السابق، للمرور بنجاح،إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة جذريا.

مع توفير كل الشروط التنظيمية والمؤطرة، لمختلف النشاطات، باعتبار هذا المجال يعد عهدا جديدا في التعاملات. لاسيما مع المحيط الإفريقي وأسواقه.

كما يجب ايلاء أهمية قصوى، لمحاربة حيل التهريب، حفاظا على القدرات الاقتصادية للبلد خاصة في ظل التقلبات العالمية غير المسبوقة.

بالإضافة الى التأكيد والحرص واليقظة، على التنفيذ الصارم، لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية.