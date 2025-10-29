الرئيس تبون يشرف على مراسم الطبعة الـ 53 لنهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم

أشرف عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، على مراسم المقـابلة النهـائية لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم، في طبعتهـا الثالثة والخمسين.

وذلك بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون الناحية العسكرية الأولى، أين كان في استقباله الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

في المستهل وبعد مراسم الاستقبال، استمع رئيس الجمهورية للنشيد الوطني وقدمت له تشريفات أدتها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، ليحيي بعدها مستقبليه، كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قائد الحرس الجمهوري، قادة القوات، مدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني، قائد الدرك الوطني بالنيابة، وقائد الناحية العسكرية الأولى ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الرياضات العسكرية.

ليتنقل بعدها رئيس الجمهورية إلى المنصة الرسمية لملعب المركز، أين أشرف على مراسم انطلاق المقابلة النهائية التي جمعت فريقي قيادة الحرس الجمهوري ومديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع الوطني بحضور أعضاء من الحكومة ومستشارين برئاسة الجمهورية إلى جانب مديرين ورؤساء مصالح مركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

عرف الشوط الأول من هذه المقابلة النهائية تكافؤا واضحا في الفرص بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللعب دون أن يتمكن أي منهما من ترجمة الفرص إلى أهداف حقيقية، ليعلن الحكم نهاية المرحلة الأولى بنتيجة 0-0

خلال الشوط الثاني من المقابلة، ارتفع نسق اللقاء بشكل ملحوظ، مع بروز رغبة واضحة من الجانبين في تحقيق الفوز، حيث ازدادت المحاولات الهجومية لكلا الفريقين، دون أن ينجح أي منهما في فتح باب التسجيل، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليُحتكم بعد ذلك إلى ضربات الترجيح التي حسمت النتيجة لصالح فريق قيادة الحرس الجمهوري بنتيجة 5 - 3 ويتوج بذلك بكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم.

في ختام المباراة، سلم رئيس الجمهورية الميداليات لكلا الفريقين وكأس الجزائر العسكرية لفريق قيادة الحرس الجمهوري

على هامش المباراة النهائية، قام رئيس الجمهورية بتكريم مجموعة من الرياضيين العسكريين والمنتخبات الرياضية العسكرية الذين تألقوا خلال هذا الموسم في مختلف التخصصات على الصعيدين الوطني والدولي والذين حققوا نتائج جد إيجابية عكست القدرات العالية والمستوى الاحترافي الذي وصلت إليه الفرق الرياضية العسكرية. ليقوم في الختام رئيس الجمهورية بأخذ صورة جماعية مع الرياضيين المكرمين قبل أن يمضي على السجل الذهبي لمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية.