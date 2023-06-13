الرئيس تبون يعزي في وفاة رئيس مجلس الوزراء الايطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

بعث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء رسالة تعزية الى نظيره الايطالي, سيرجيو ماتاريلا, إثر وفاة رئيس مجلس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني أمس الاثنين عن عمر ناهز 86 سنة.

وجاء في رسالة التعزية: “لقد تلقيت ببالغ الحزن وعميق التأثر نبأ وفاة رئيس مجلس الوزراء الاسبق للجمهورية الايطالية سيلفيو برلسكوني”.

وأضاف رئيس الجمهورية “ان الشعب الجزائري الذي يشاطر الشعب الايطالي الصديق مصابه في هذا الظرف الحزين سيتذكر على الدوام ما كان للفقيد من إسهام مشهود في توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الجزائري والايطالي”.

واستطرد الرئيس تبون يقول: “تفقد ايطاليا برحيله رجلا سياسيا محنكا كرس كفاءته التي خولته تقلد المناصب السامية في خدمة وطنه وكسب ثقة الشعب الايطالي”.

و خلص رئيس الجمهورية الى أنه “إثر هذا المصاب الجلل والذي نفتقد فيه رمزا من رموز الصداقة الجزائرية-الايطالية, اتقدم اليكم والى أسرة الفقيد باسم الجزائر شعبا وحكومة, وباسمي الخاص الى الحكومة والشعب الايطالي بأخلص التعازي وأصدق مشاعر التعاطف”.

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