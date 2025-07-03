الرئيس تبون يسدي وسامًا بدرجة عشير من المصف للمدير العام للأمن الوطني

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وسامًا بدرجة عشير من المصف للمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي.

وترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي.

وحضر الحفل المنظم عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي وشخصيات وطنية وتاريخية ومجاهدين.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى قصر الشعب, الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة.