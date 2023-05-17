الرائد شباب بلوزداد يتعثّر والوصيف “السياسي” يقترب أكثر

أسفرت الجولة 23 من منافسة الرابطة المحترفة عن مفاجأت من العيار الثقيل أبرزها تعثّر الرائد شباب بلوزداد أمام أمل الأربعاء.

وسجّل شباب بلوزداد تعثّرا مخيبّا داخل القواعد بنتيجة التعادل بصفر مقابل صفر، في حين تمكّن شباب قسنطينة من الفوز بثنائية مقابل صفر أمام الضيف شبيبة الساورة.

كما تعثّر وفاق سطيف أمام مستضيفه إتحاد خنشلة، في حين تعادل هلال شلغوم العيد بهدف مقابل هدف امام نادي بارادو.

جدول المباريات:

شباب بلوزداد 0-0 أمل الأربعاء

إتحاد خنشلة 1 وفاق سطيف 0

شباب قسنطينة 2 شبيبة الساورة 0

هلال شلغوم العيد 1-1 نادي بارادو

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