الرابطة تتراجع وتعيد داربي المولودية وبلوزداد إلى 5 جويلية

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، رسميا إعادة داربي شباب بلوزداد والجار إلى ملعب 5 جويلية 62.

وكانت الرابطة، قد أعلنت في وقت سابق عن برمجة الداربي المندرج ضمن فعاليات الجولة الـ 13 من البطولة، بملعب “نيلسون مانديلا” يوم الـ 6 جانفي المقبل.

قبل أن تقوم مساء أمس الأحد، بإعادة الداربي إلى 5 جويلية 62. يوم السبت الـ 6 جانفي 2024، بداية من الساعة 20:00، حسبما جاء في موقع الرابطة.

وهو القرار الذي أراح أنصار الفريقان وبشكل خاص أنصار العميد. على اعتبار أن برمجة الداربي في المعقل التاريخي سيسمح بحضور جماهيري كبير مقارنة بـ “نيلسون مانديلا”.