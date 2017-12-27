الرابطة تحدد تاريخ 05 جانفي لإنطلاق الشطر الثاني من البطولة

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم تاريخ 05 جانفي المقبل لإنطلاق الشطر الثاني من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وستلعب مباريات الجولة الـ16 من البطولة بعد أقل من أسبوع عن إجراء مباريات الدور الـ32 من منافسة كاس الجمهورية.

وكان فريق شباب قسنطينة قد نوج بلقب البطل الشتوي بعد إعتلائه صدارة الترتيب في مرحلة الذهاب برصيد 31 نقطة.

مباريات الجولة الـ16:

إتحاد الحراش – وفاق سطيف (الجمعة 05 جانفي)

دفاع تاجنانت – أولمبي المدية (الجمعة 05 جانفي)

شبيبة الساورة – شبيبة القبائل (الجمعة 05 جانفي)

مولودية الجزائر- إتحاد بسكرة (الجمعة 05 جانفي)

إتحاد البليدة – مولودية وهران (السبت 06 جانفي)

إتحاد بلعباس – شباب بلوزداد (السبت 06 جانفي)

نصر حسين داي – شباب قسنطينة (السبت 06 جانفي)

نادي بارادو – إتحاد العاصمة ( السبت 06 جانفي)