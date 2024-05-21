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الرياضة

الرابطة تحدد توقيت لقاءات الجولة 27 وتجري تغييرا في البرمجة

بقلم محمد لمين صحراوي
الرابطة تحدد توقيت لقاءات الجولة 27 وتجري تغييرا في البرمجة
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كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن توقيت لقاءات الجولة الـ 27 من البطولة المحترفة، المقرر أن تلعب الأحد المقبل، 26 ماي الجاري.

وحددت الهيئة الكروية، الساعة 16:45، لانطلاق جميع المباريات. وذلك بهدف ضمان النزاهة، مثلما سبق وأن أكده المكلف بتسيير الرابطة، أمين مسلوق.

وفي المقابل، قررت الرابطة، تقديم لقاء اتحاد العاصمة وضيفه أولمبي الشلف. بـ 24 ساعة، ليلعب يوم السبت 25 ماي الجاري، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 18:00.

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