الرابطة تحدد ملاعب وتوقيت اللقاءات المتأخرة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن توقيت وملاعب اللقاءات المتأخرة من بطولة الموسم الجاري 2024-2025.

وكانت الهيئة الكروية، قد استغلت توقف البطولة. بسبب تربص محليي “الخضر” تحسبا لمواجهة غامبيا ذهابا وإيابا في تصفيات “شان2025″، من أجل برمجة 3 لقاءات متأخرة، أطرافها كانت معنية بالمنافسة القارية.

وضمن تسوية الجولة الـ 21، يستقبل اتحاد العاصمة، أولمبي الشلف، هذا الأربعاء، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 18:00.

ولحساب ذات الجولة، يحل شباب قسنطينة. الجمعة 2 ماي الداخل، ضيفا على ملعب 8 ماي 45، بسطيف، لملاقاة الوفاق المحلي، ابتداءً من الساعة 18:00.

قبل أن يستستقبل شباب قسنطينة، بملعب الشهيد “حملاوي” مولودية وهران، يوم الثلاثاء 6 ماي المقبل، انطلاقا من الساعة 18:00، ضمن تسوية لقاءات الجولة الـ 22.