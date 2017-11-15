الرابطة ترسّم الجولة الـ 13 يومي 1 و 2 ديسمبر

الرياضة
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الرابطة ترسّم الجولة الـ 13 يومي 1 و 2 ديسمبر
بقلم عبد النور حواز

رسّمت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم الأربعاء، تاريخ إجراء مباريات الجولة 13 من المحترف الأول يومي الفاتح و الثاني ديسمبر

هذا وستشهد الجولة الـ 13 العديد من المباريات الساخنة على غرار الداربي العاصمي بين بارادو و شباب بلوزداد و قمة متيجة بين البليدة والمدية

مُباريات الجولة الـ 13 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”:

شبيبة القبائل – شباب قسنطينة

إتحاد بلعباس – مولودية الجزائر

مولودية وهران – إتحاد العاصمة

شبيبة الساورة – إتحاد الحراش

إتحاد البليدة – أ.المدية

ن.بارادو – شباب بلوزداد

ن.حسين داي – وفاق سطيف

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