الرابطة ترسّم الجولة الـ 13 يومي 1 و 2 ديسمبر

رسّمت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم الأربعاء، تاريخ إجراء مباريات الجولة 13 من المحترف الأول يومي الفاتح و الثاني ديسمبر

هذا وستشهد الجولة الـ 13 العديد من المباريات الساخنة على غرار الداربي العاصمي بين بارادو و شباب بلوزداد و قمة متيجة بين البليدة والمدية

مُباريات الجولة الـ 13 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”:

شبيبة القبائل – شباب قسنطينة

إتحاد بلعباس – مولودية الجزائر

مولودية وهران – إتحاد العاصمة

شبيبة الساورة – إتحاد الحراش

إتحاد البليدة – أ.المدية

ن.بارادو – شباب بلوزداد

ن.حسين داي – وفاق سطيف