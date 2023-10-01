الرابطة تضبط تواريخ لقاءات الجولة الـ 4

ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تواريخ لقاءات الجولة الـ 4 من المحترف الأول، للموسم الكروي الجاري 2023-2024.

وستلعب جميع لقاءات الجولة في موعدها المحدد، لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري، باعتبار أن الجولات الثلاث السابقة، كانت مبتورة من بعض اللقاءات بسبب المشاركات القارية.

وبرمجت هيئة عبد الكريم مدوار، 4 لقاءات من الجولة الـ4 يوم الجمعة الـ 6 أكتوبر الجاري. وتجمع بين شباب قسنطينة وشبيبة الساورة. ومولودية الجزائر بوفاق سطيف. واتحاد بسكرة بضيفه أتليتيك بارادو، ومولودية وهران أمام نجم مقرة.

بينما ستستكمل لقاءات الجولة، يوم السبت الـ 7 أكتوبر الجاري، بمواجهات لا تقل إثارة عن سابقتها على غرار صدام شبيبة القبائل واتحاد العاصمة.

إلى جانب مباراة مولودية البيض وأولمبي الشلف، ولقائي شباب بلوزداد ونجم بن عكنون، أمام اتحاد خنشلة والاتحاد السوفي على التوالي.





