الرابطة تكشف موعد لقاءات الجولة الـ 24

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن موعد إجراء لقاءات الجولة الـ 24 من البطولة المحترفة.

وحددت الهيئة الكروية، أيام الجمعة والسبت والأحد، موعدا للعب لقاءات هذه الجولة، التي ستكون مبتورة، من لقاء القمة بين اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، بسبب التزامات الأول في منافسة كأس الكونفدرالية.

وستلعب يوم الجمعة 26 أفريل الجاري، 3 لقاءات ويتعلق الأمر بمواجهة مولودية البيض واتحاد خنشلة. وشبيبة الساورة أمام الاتحاد السوفي، إلى جانب مباراة اتحاد بسكرة وضيفه وفاق سطيف.

بينما ستلعب يوم السبت 27 أفريل، 3 مواجهات أخرى. يتقدمها الداربي بين مولودية الجزائر وأتليتيك بارادو، ومباراة نجم بن عكنون وشبيبة القبائل، ولقاء أولمبي الشلف ونجم مقرة. الذي سيلعب في غياب الجمهور.

بينما تختتم لقاءات الجولة الـ 24 من البطولة المحترفة، يوم الأحد. 27 أفريل الجاري، بـ”كلاسيكو” مثير بأهداف متباينة بين مولودية وهران التي تصارع على البقاء، وشباب بلوزداد الذي يأمل البقاء في سباق التتويج باللقب.