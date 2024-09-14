الرابطة تمهل 4 أندية 48 ساعة لتحديد ملاعب استقبالها

منحت الرابطة المحترفة لكرة القدم، 4 أندية مهلة 48 ساعة، من أجل تحديد الملاعب التي ستستقبل فيها، خلال الموسم الكروي الجديد.

ودعت الرابطة، في موقع الالكتروني، الأندية التي لم تحدد مكان استقبالها لمباريات البطولة المحترفة لموسم 2024-2025، أن تقوم بذلك في أجل أقصاه 48 ساعة.

ولم تكشف ذات الهيئة، عن الأندية المعنية بهذه المهلة. غير أن هويتها اتّضحت بعدما نشرت اليوم السبت، الرابطة المحترفة تواريخ وملاعب اللقاءات الأربع الأولى من الموسم الجديد.

وأضافت: “تدعو الرابطة الأندية المحترفة اختيار ملاعب استقبالها ليتسنى لها تخطيط وبرمجة المباريات في أحسن الظروف والآجال الممكنة”.

ويتعلق الأمر بكل من أتليتيك بارادو، الذي لم يحدد مكان استقباله لأولمبي الشلف، في جولة الافتتاح. وشباب قسنطينة في مواجهة ترجي مستغانم. والتي ستلعب خارج أسواء مدينة “الجسور المعلقة” بسبب العقوبة المسلطة على النادي من الموسم الفارط.

إلى جانب اتحاد العاصمة، الذي سيكون يوم 2 أكتوبر القادم. على موعد مع استقبال اتحاد بسكرة، في لقاء مؤجل عن ذات الجولة، والغريم مولودية الجزائر، في الجولة 2، أمام أتليتيك بارادو.