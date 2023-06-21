الرابطة تنهي الجدل وتكشف مكان وتوقيت الداربي

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مكان وتوقيت الداربي العاصمي، المتأخر عن الجولة الـ 23، بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، المبرمج بعد غد الجمعة.

وأكدت هيئة عبد الكريم مدوار، نقل داربي الجزائر، من ملعب 5 جويلية 62، إلى ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

كما أشارت الرابطة، عبر موقعها الالكتروني، إلى أن داربي الاتحاد والمولودية، سينطلق بداية من الساعة الـ 18:00.

مبرزة بأن هذا القرار، جاء بسبب غلق ملعب 5 جويلية 62. الذي سيحتضن حفل افتتاح الألعاب العربية الجزائر 2023، المقررة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية المقبل.

جدير بالذكر، أن قضية الداربي المتأخر عن الجولة الـ 23، صنعت جدلا كبيرا في معاقل الشناوة والمسامعية، بسبب تماطل الرابطة في تحديد الملعب الذي سيحتضن المواجهة.