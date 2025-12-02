الرابطة تُعلن تعديلات في برمجة بعض مباريات الكأس

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تعديلات في برمجة بعض لقاءات الدور الـ 32 من منافسة كأس الجزائر.

وتنطلق مباريات هذا الدور، غدا الأربعاء الـ 3 ديسمبر الجاري، بمواجهة بين شباب بلوزداد، وضيفه أولمبي واد الفضة، المنتمي إلى رابطة ما بين الجهات، وتتواصل أيام الـ 4 والـ 5 والـ 6 من الشهر ذاته.

وأفادت الرابطة، ان التعديلات تخص لقاء أتليتيك بارادو، وضيفه شباب أدرار. الذي تم نقله إلى ملعب “بن حداد” بالقبة عوض ملعب الدار البيضاء، مع الإبقاء على نفس التوقيت، أي الساعة 14:00.

فيما تم تقديم لقاء شبيبة القبائل والضيف مشعل حاسي مسعود، بربع ساعة. ليلعب بداية من الساعة 17:45 بدلا من الساعة 18:00، مع إبقاءه بملعب “حسين آيت أحمد”.

مع تقديم مباراة اتحاد بشار الجديد وضيفه غالي معسكر، بـ 3 ساعات. لتبرمج عند الساعة 14:00، بعدما كان مقررا انطلاقها عند الساعة 17:00، مع إبقاءها بملعب 20 أوت ببشار.

كما أعلنت الهيئة الكروية، عن نقل مباراة نجم بن عكنون، ورائد عين الدفلى، من ملعب الكاليتوس الجديد، إلى ملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء. مع الإبقاء على نفس توقيت انطلاقه، اي عند الساعة 14:00.