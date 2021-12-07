الرجال أكثر نقلا لفيروس كورونا من النساء والأطفال

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، ركزت على تتبع انتشار الإصابات بفيروس كورونا، أن الرجال ينشرون جزيئات الفيروس بشكل أكثر من النساء أوالأطفال.

وشارك في الدراسة التي اجريت في غرفة تستخدم لإختبار الجسيمات في الهواء، والتي دامت شهوارا أكثر من 75 شخصا من العاملين في الفنون المسرحية ومن مختلف الأعمار.

وخلال الدراسة تم طلب من بعض العمالين في الفنون المسرحية أداء أغاني مثل عد ميلاد سعيد بشكل متكرر في حين طلب من الاخرين أداء الاغاني على الألات.

وحسب المشرف على الدراسة جون فولكينز أستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية من جامعة كولومبيا “الغناء ينبعث منه جزيئات أكثر من الحديث”. وتابع انه “تبين لنا أن الأشخاص البلغون يميلون إلى إطلاق جزيئات أكثر من الأطفال..أما السبب الذي يجعل الرجال يميلون إلى إطلاق المزيد من الجزيئات هو أن لدى الرجل رئتين أكبر”.

وأشار جون فولكينز “حجم الصوت هو مؤشر على مقدار الطاقة التي تضعها في صندوق الصوت الخاص بك. هذه الطاقة تترجم إلى خروج المزيد من الجسيمات من الجسم، وهذه الجزئيات التي تحمل فيروس كورونا ممكن أن تصيب الأشخاص الآخرين”.

كما ان هذه الدراسة أظهرت أن الأماكن المغلقة والصاخبة أكثر عرضا من انتشار فيروس كورونا منها الحانات والملاعب الرياضية المغلقة وأيضا الحفلات الموسيقية.