الرحلات الجوية من فرنسا..اضطرابات جديدة

من المرتقب، أن تشهد الرحلات من فرنسا، اضطرابات مرة أخرى. حيث من المحتمل تأجيل وإلغاء عديد الرحلات من وإلى المطارات الفرنسية بسبب الحركة الاحتجاجية المتجددة بباريس.

ومن جهتها، دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى تجدد الإضرابات ضد نظام التقاعد. التي أدت إلى اندلعت التوترات في العديد من المسيرات بمختلف شوارع فرنسا مؤخرا. حيث ارتفعت وتيرة الإضرابات بعد خطاب ماكرون الأخير، والذي أعلن فيه تمسك حكومته بقانون التقاعد الجديد.

وأمام تجدد إضرابات فرنسا، أعلنت هيئة الطيران المدني في فرنسا عن إلغاء 30 بالمائة من الرحلات من وإلى مطارات البلاد. وهذا على الأقل من تاريخ 26 مارس إلى غاية الخميس 29 مارس. حسب وسائل إعلام فرنسية.

وطالبت هيئة الطيران المدني الفرنسي بإلغاء 20 بالمائة من الرحلات الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء. بعد إضراب مراقبي الحركة الجوية احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد. حيث دعت شركات الطيران إلى تقليص برنامج رحلاتهما من وإلى المطارات الفرنسية في خطوة استباقية.

وقالت ذات الهيئة أن إلغاء الرحلات أو تأجيلها بكل من مطارات باريس أورلي ومرسيليا وليون وبوردو وتولوز، واردة بشكل كبير. لذا على شركات الطيران التقليص من برنامج رحلاتهم هذه الأيام.

الرحلات البحرية من فرنسا إلى الجزائر.. كورسيكا لينيا تعلن عن تغيير البرنامج

وكانت الشركة الفرنسية للنقل البحري للمسافرين كورسيكا لينيا، قد أعلنت بتاريخ 25 مارس 2023، عن تغيير في برنامج رحلاتها من مرسيليا إلى الجزائر. وذلك في خطوة استباقية قبل موعد تجدد الإضرابات.

وقالت الشركة الفرنسية في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، أن التغيير الذي سيطرأ على برنامج رحلات مرسيليا الجزائر يخص الرحلة المبرمجة الثلاثاء 28 مارس من ميناء مرسيليا نحو الجزائر .

كما أضافت كورسيكا لينيا في بيانها، أن رحلة الثلاثاء ستؤجل إلى يوم الأربعاء 29 مارس ،2023، على الساعة 10.30 صباحا.

ودعت المسافرين إلى التواجد بميناء مرسيليا في حدود الساعة 04.30 صباحا. فيما قالت أن الوصول إلى ميناء الجزائر سيكون بتاريخ 30 مارس 2023 على الساعة 11.00 صباحا.