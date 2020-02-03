الرعايا الجزائريون العائدون من ووهان الصينية لا يحملون أعراض فيروس كورونا

كشف مصدر رسمي لـ “النهار أون لاين” أن الرعايا الجزائريين العائدين إلى ارض الوطن اليوم من مدينة ووهان الصينية، غير مصابين بفيروس كورونا.

وحسب المعلومات الأولية، المتوفرة لدى “النهار أون لاين”، فإن الطواقم الطبية المرافقة لكل العائدين من ووهان الصينية، ليسوا مصابين بأي عارض من أعراض المرض.

كما تم التأكد خلوهم تماما من المرض، ومن المنتظر أن يخضعوا للحجر الصحي في فندق المرسى، كإجراء احترزاي فقط.

ومن المنتظر أن يقيم الرعايا في فندق المرسى لمدة 14 يوما، وفقا للفترة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، رغم أنهم لا يحملون فيروس كورونا وفقا للفحوصات الاولية.

كما أن التكفل بالعائدين من ووهان، سيكون شاملا، مع الترخيص لعائلاتهم بالزيارة بداية من اليوم الخامس بعد وصولهم أرض الوطن.

وسيكون الفندق مخصصا لهم فقط، كما سيتم العمل تعقيمه مباشرة بعد خروج كل المقيمين، والتأكد من خلوهم من الفيروس.

وحسب المعلومات الأولية، المتوفرة لدى “النهار”، فإن الطواقم الطبية المرافقة لكل العائدين من ووهان الصينية، ليسوا مصابين بأي عارض من أعراض المرض.

كما تم التأكد من خلوهم من المرض، حيث سيخضعون للحجر الصحي في فندق المرسى، كإجراء احترزاي فقط.

وسيقوم كل العاملين على مستوى فندق المرسى، باعتماد كل معايير الوقاية، من ارتداء للأقنعة، والحرص على النظافة، وضمان إقامة مريحة للعائدين من ووهان الصينية، والطاقم المرافق لهم.