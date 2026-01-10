الركراكي: “مواجهة الجزائر في نصف النهائي ستكون تاريخية”

تحدث مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، عن الصدام المحتمل أمام “الخضر” في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وحجز منتخب البلد المنظم تأشيرة نصف النهائي أمس الجمعة، على حساب الكاميرون، وينتظر الفائز من مواجهة اليوم السبت، بين المنتخب الجزائري، ونظيره النيجيري، لملاقاته يوم الأربعاء المقبل.

وعلى هامش الندوة الصحفية التي نشطها عقب مباراة أمس، سئل الركراكي، عن المنافس الذي يفضله في المربع الذهبي.

ليرد: “في هذا المستوى من المنافسة ليس هناك مجال للتمني.. الجزائر أو نيجيريا، إنهما منتخبان كبيران في كرة القدم، وبأسلوب لعب مختلف، وعلينا التكيف مع المنافس الذي سنواجهه”.

وأضاف: “إذا كانت الجزائر، سيكون داربي حقيقي.. وأظن أنه سيكون تاريخياً في نصف النهائي، سيكون أمرا رائعا لكرة القدم أيضا، بين شعبين شقيقين، وإن واجهنا الجزائر سنكون سعداء كثيرا، لأنها ستكون احتفالية كبيرة”.

كما تحدث الركراكي، عن امكانية مواجهة نيجيريا، في نصف نهائي الـ”كان”، مؤكدا بأن هذه المباراة ستكون بأسلوب مختلف.

وختم ذات المتحدث: “لا نفضل أي منافس، والأفضل هو ما سيتأهل، وعلينا مواجهة الأفضل للوصول إلى أبعد محطة”.