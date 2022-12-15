الركراكي : “يجب على كل مواطن عربي أن يفتخر بالانتماء”

أبدى مدرب المغرب وليد الركراكي رضاه التام على ما قدمته كتيبته في مونديال قطر رغم الإقصاء مو المونديال أمام فرنسا.

وقال الركراكي في تصريح لقناة “الكأس” القطرية “هذه هي كرة القدم، أردنا أن نسعد الشعب المغربي. أشكر اللاعبين على مجهودهم، كما أني سعيد لما قدمناه في المنافسة”.

وأضاف “شكرا لقطر على هذا التنظيم و الشعب القطري وهاردلك للمنتخب، يجب أن نقبل الخسارة لأننا قاتلنا من أجل الفوز و تشريف العرب، نحن نفتخر بأنفسنا”

كما أردف الركركاي “سنعطي الفرصة للاعبين الذي لم أمنحهم الفرصة أمام منتخب كرواتيا. و نسعى من أجل إنهاء المونديال في المركز الثالث”

وختم “أتمنى من كل مواطن عربي أن يفتخر بانتمائه”.

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