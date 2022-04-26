بلغاريا تعلن أن شركة “غاز بروم” الروسية ستوقف إمدادات الغاز إليها
كشفت وزارة الطاقة البلغارية أن شركة “غاز بروم” الروسية، ستقوم بوقف إمداد بلغاريا بالغاز اعتبارا من منتصف هذه الليلة بتوقيت موسكو.
وذلك حسب بيان الوزارة، حيث جاء فيه بأن شركة “غازبروم” أعلمت شركة “بولغاراز” بأنها ستوقف إمدادها بالغاز اعتبارا من 27 افريل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في بداية شهر أفريل، عن نظام جديد للدفع مقابل الغاز الروسي للمستهلكين من الدول غير الصديقة.
والذي يفرض على المشترين إجراء عمليات الدفع بالعملة المحددة في العقد إلى حساب لدى “غاز بروم بنك”.
والذي يقوم بعد ذلك بتحويلها إلى الروبل في البورصة، لتتم بعدها التسوية النهائية مع المورد بالعملة الروسية.
طالع أيضا: مصدر للنهار.. لا يمكن للجزائر أن تعوض حجم الغاز الروسي المصدر لأوروبا
أفادت، مصادر في تصريح لـ “النهار”، أنه لا يمكن للجزائر أو أي بلد لوحده أو مجموعة بلدان تعويض حجم الغاز الروسي المصدر لأوروبا. كما أشار المصدر ذاته، إلى أن حجم الغاز الروسي في حدود 240 مليار متر مكعب. منها ما يقرب 190 مليار عبر الأنابيب والباقي عبارة عن غاز مميع.
في حين ، ذكرن نفس المصادر، أن حجم صادرات الغاز الجزائري فاق 55 مليار متر مكعب خلال سنة 2021. مضيفا أن الصناعة الغازية تعتمد على العقود المتوسطة والطويلة الأمد من أجل ضمان السوق والاستثمارات في المنبع والمصب.
كما أوضح المصدر ذاته، أن مجمل الكميات المنتجة عالميا حاليا من الغاز هي موضع تعاقدات بين الأطراف. و”ليست هناك كميات إضافية مهمة يمكن إنتاجها عالميا حاليا لتلبية الطلب المتزايد على الغاز”- يقول المصدر-.
في حين أرجعت مصادر النهار، سبب الإرتفاع الجنوني لأسعار الغاز في السوق الحرة هو الطلب المتزايد عليه.
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وفي سياق مغاير، أكد الديوان الجزائري المهني للحبوب، أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على عمليات استيراد الجزائر للقمح. كما أشار إلى أن الجزائر تعتمد سياسة تنويع الشركاء التجاريين أثناء استيراد القمح.
في حين، قال مصدر من الديوان، في تصريح للنهار، إن الجزائر لا تستورد القمح اللين من روسيا وأوكرانيا. موضحا أن دفتر الشروط الجديد يفتح باب المنافسة أمام عدة موردين أجانب.
وأعلن الرئيس الروسي بوتين، عن بدء عملية عسكرية للجيش الروسي في أوكرانيا. كما أشار بوتين ان بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا بل تسعى لنزع سلامها.
و اهتزت اوكرانيا، الخميس الماضي، بسماع دوي انفجارات في عدة مدن رئيسية بأوكرانيا. كما تم تداول انباء حول استهداف الجيش الروسي للمنشآت القيادية العسكرية الإمكانية.