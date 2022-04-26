بلغاريا تعلن أن شركة “غاز بروم” الروسية ستوقف إمدادات الغاز إليها

كشفت وزارة الطاقة البلغارية أن شركة “غاز بروم” الروسية، ستقوم بوقف إمداد بلغاريا بالغاز اعتبارا من منتصف هذه الليلة بتوقيت موسكو.

وذلك حسب بيان الوزارة، حيث جاء فيه بأن شركة “غازبروم” أعلمت شركة “بولغاراز” بأنها ستوقف إمدادها بالغاز اعتبارا من 27 افريل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في بداية شهر أفريل، عن نظام جديد للدفع مقابل الغاز الروسي للمستهلكين من الدول غير الصديقة.

والذي يفرض على المشترين إجراء عمليات الدفع بالعملة المحددة في العقد إلى حساب لدى “غاز بروم بنك”.

والذي يقوم بعد ذلك بتحويلها إلى الروبل في البورصة، لتتم بعدها التسوية النهائية مع المورد بالعملة الروسية.

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