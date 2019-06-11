«الرياضيات صعيب.. والأسئلة من الفصول الثلاثة»

التلاميذ أكدوا أن الوضعية الإدماجية كانت تتطلب وقتا للحل

أسئلة اللغة الإنجليزية سهلة وكل الأسئلة من المقرر الدراسي

موضوع التاريخ والجغرافيا في متناول تلميذ متوسط المستوى

قال العديد من تلاميذ «البيام» إن امتحان مادة الرياضيات في اليوم الثاني كان صعبا نوعا ما، خاصة ما تعلق بمسألة الوضعية الإدماجية.

التي كانت تتطلب وقتا كبيرا لحلها، في حين أن موضوع اللغة الإنجليزية كان في متناول الجميع وكل الأسئلة التي جاءت فيه كانت من المقرر الدراسي.

وفي الجوالة التي قادت «النهار» إلى عدد من المؤسسات التربوية بمقطاعة بوزريعة، فإن أسئلة الرياضيات أربكت العديد من المترشحين.

بالرغم من أنها كانت من المقرر الدراسي، لكن جمعها للفصول التعليمية الثلاثة هو ما أخلط أو شتت أفكارهم.

وفي هذا الصدد، قالت «ناريمان» إنه في التمرين الأول تم الجمع بين مواضيع من الفصل الأول والثاني والثالث، الأمر الذي أربك بعض المترشحين.

فيما قالت «سارة» إن الوضعية الإدماحية كانت معقدة نوعا ما وتحتاج إلى وقت كثير من أجل الإجابة عليها.

من جهته، قال «معاذ» إن امتحان الرياضيات كان سهلا بالنسبة للتلميذ الذي حضر منذ بداية السنة الدراسية، وهو الأمر الذي أكده زميله «منصف»

الذي قال «بعض زملائي لم يراجعوا دروس الفصل الأول، وهو الأمر الذي ساهم في عجزهم عن حل التمارين التي كانت في المتناول، وهي أسهل من المواضيع التي كنا نجتازها في الفصول التعليمية الثلاث».

أما بالنسيبة للأسئلة الخاصة باللغة الإنجليزية، فقد أكد جل التلاميذ أن الأسئلة كانت في المتناول باعتبار أنها كانت بسيطة ومحددة، حيث لم تكن تحتاج لذكاء كبير للإجابة عنها.

أما الفترة المسائية التي اجتاز فيها التلاميذ مادتي التاريخ والجغرافيا، فقد أكد الأساتذة أن الأسئلة كانت في متناول الجميع.

حيث يستطيع التلميذ الذي يعتمد على الحفظ والآخر الذي يعتمد على الفهم الإجابة عنها بكل سهولة، حيث كانت في المجمل في متناول التلميذ متوسط المستوى.

وفيما يخص علاقة التلاميذ بالأساتذة الحراس في اليوم الثاني.

فقد أكد العديد من التلاميذ أن الأساتذة كانوا جد متفهمين ووفروا لهم جانبا كبيرا من الراحة، وحتى أن البعض منهم قاموا بتمديد الوقت لإكمال إجاباتهم.

فيما قال التلاميذ إن الأساتذة كانوا أقل قساوة من اليوم الأول، خاصة لما انتبهوا إلى ارتباك التلاميذ بسبب صعوبة موضوع الرياضيات.

حيث حاولوا تهدئتهم وتذكيرهم بأن لديهم فرصة الانتقال من خلال احتساب معدلات الفصول الثلاثة يضاف إليها معدل شهادة «البيام».