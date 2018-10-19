الرياض تعلن وفاة “خاشقجي” داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

أعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، عن وفاة الصحفي والكاتب جمال خاشقجي بعد مرور قرابة شهر من اختفائه.

وقال النائب العام أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت وفاته.

وأضاف المعجب في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودسة أن وفاة جمال خاشقجي توفي جراء اشتباك نجم عن شجار داخل القنصلية السعودية في اسطنبول مع الأشخاص الذي قابلوه.

حيث تم توقيف 18 شخصا من جنسيات سعودية في اطار قضية خاشقجي فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وعلى خلفية هذه القضية تم إعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري من منصبيهما.