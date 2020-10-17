الزلفاني راض عن التحضيرات الصيفية لشبيبة القبائل

أبدى مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني رضاه عن مردود لاعبيه خلال التربصات التحضيرية التي أجراها فريقه استعدادا للموسم الجديد.

وصرح الزلفاني، للصفحة الرسمية للفريق: “التربصات كانت جد مفيدة للفريق، واللاعبين عملو بجدية كبيرة، وأنا جد مقتنع بالعمل المنجز”. كما خضنا ثلاث مباريات، ما يعني أننا لم نضيع الوقت”.

وأضاف: “رفعنا من وتيرة العمل لبعض اللاعبين على غرار دراجي، بن عبيد، أغويب، قدور شريف، ودبيشي، كما خضنا ثلاث مباريات، ما يعني أننا لم نضيع الوقت”.

وتابع يامن الزلفاني: “ما زال أمامنا الوقت الكافي لإتمام تحضيراتنا، وتمكين كل لاعبينا من التواجد في جاهزية تامة مع انطلاق الموسم”.