الزلفاني يسطر برنامج خاص لهذا السداسي

استدعى مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني 6 لاعبين، لاستئناف التدريبات قبل نهاية فترة الراحة التي منحت لبقة التشكيلة.

وكشف الحساب الرسمي لشبيبة القبائل، أن كل من بن عبدي، أغويب، قدور شريف، تيزي بوعلي، دبيشي، ودراجي، عادو أمس السبت للتدريبات.

ويأتي هذا القرار، من يامن الزلفاني، قصد تدارك النقص البدني الذي يعاني منه هذا السداسي، مقارنة ببقية تشكيلة الفريق.

يذكر أن بقية تشكيلة شبيبة القبائل، استفادة من فترة راحة، بعد آخر مباراة تحضيرية أمام أولمبي المدية، على أن يستأنفو التدريبات ظهيرة يوم الإثنين المقبل.