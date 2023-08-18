“الزليج” الجزائري يزيّن قميص المولودية الجديد

أعلنت شركة “PUMA” للألبسة الرياضية، اليوم الجمعة، عن طرح قميص مولودية الجزائر الأول والثاني الخاص بالموسم الكروي المقبل للبيع.

وكشفت ” PUMA Algeria Fans” في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأن القميص الأول والثاني لفريق مولودية الجزائر متوفران الآن في متجر “بوما” على مستوى كل من الأبيار وباب الزوار بالعاصمة.

وتزيّن قميص العميد الأول، بالزليج الجزائري، بينما حمل الثاني اللونين الرسمين للنادي الأخضر والأحمر.