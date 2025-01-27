الزيادات في أجور قطاع الصحة.. تعليمات مشددة لضمان التسوية قبل رمضان

أصدرت وزارة الصحة، اليوم، تعليمة موجهة إلى كافة مديري الصحة والسكان للولايات، والمديرين العامين للمؤسسات الصحية. بالإضافة إلى مديري معاهد ومدارس التكوين شبه الطبي.

وتضمنت التعليمة توجيهات واضحة للتنفيذ والمتابعة، تدعو إلى إعداد المقررات الجماعية لإعادة إدماج الموظفين، وفقاً لكل سلك ورتبة. مع ضمان احتساب الأثر المالي المترتب عن ذلك.

وأكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعد المصادقة على الميزانية الأولية للسنة المالية 2025. بهدف تنفيذ التسوية المالية للزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين.

كما شددت التعليمة على أهمية الانتهاء من التحضيرات اللازمة قبل حلول شهر رمضان المبارك. مع تحديد شهر مارس آخر أجل لصرف المستحقات المالية الناجمة عن هذه الزيادات.