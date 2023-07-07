الساورة تحذّر “الفاف” حرمانها من المشاركة في رابطة الأبطال

حذّرت إدارة شبيبة الساورة، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” حرمانها من المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، في حال التساوي مع الوصيف الحالي شباب قسنطينة.

وأعلمت إدارة “نسور الجنوب” في بيان لها أمس الخميس، أنصارها بأن: “حظوظ الفريق في إنهاء البطولة الوطنية في المرتبة الثانية مازالت قائمة حتى في حالة تساوي نقاط مع النادي الرياضي القسنطيني.”

وعليه، أوضحت بأنها تتمسك بـ: “حقها المشروع إلى غاية آخر رمق، كما تصر على احترام مبدأ المنافسة الشريف وترفض إرسال قائمة الأندية المعنيين بالمنافسة القارية قبل تاريخ نهاية البطولة”.

مشيرة إلى أن حظوظ “نسور الصحراء” قائمة قبل مباراة الجولة 30.

وفي الأخير، أكدت إدارة الشبيبة أنه في حال تم إرسال قائمة الأندية الجزائرية المعنية بالمشاركة القارية، قبل اختتام الموسم فإنها: “ستلجأ إدارة الفريق إلى المحكمة الرياضية لاستعادة حقها بقوة القانون”.