الساورة تقرر إحالة لاعبين على المجلس التأديبي

كشفت إدارة شبيبة الساورة، نيتها في إحالة لاعبين اثنين على المجلس التأديبي، بسبب غيابهما عن تدريبات الفريق من دون إذن.

وعادت تشكيلة “نسور الجنوب” أمس الأحد. إلى أجواء التدريبات بملعب 20 أوت ببشار، بعد عطلة العيد، تحسبا لاستقبال شبيبة جيجل الأحد المقبل في ثمن نهائي كأس الجمهورية.

وكشفت إدارة الساورة، أمس الأحد. في بيان لها. بأن ثنائي الهجوم، لياس دوسن وضياء الدين بن يحي، غاب عن حصة الاستئناف، مضيفة بأنها: “تنوي إحالتهما على المجلس التأديبي فور عودتهما إلى بشار”.

وعلى صعيد آخر، شهد الاستئناف اندماج الثنائي بوشيبة وبن قويدر، بعد تعافي كل منهما من الإصابة.