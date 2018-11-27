الساورة والسي أس سي يدخلان غمار منافسة دوري أبطال إفريقيا اليوم

يدخل ممثلا الكرة الجزائرية في منافسة رابطة أبطال إفريقيا أمسية اليوم الثلاثاء في إطار الدور التمهيدي من المنافسة القارية.

ويستقبل بطل الجزائر شباب قسنطينة نظيره غامتل الغامبي بداية من الساعة الخامسة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، حيث سيبحث السنافر عن تحقيق فارق مريح في انتظار لقاء الإياب يوم 4 ديسمبر ببانغول.

أما الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة المرموقة, شبيبة الساورة، فسيستضيف نادي غانيوا الإيفواري 17:45 في ثاني تجربة له في هذه الدورة.

وسبق لفريق مدينة بشار أن أقصي في الدور التمهيدي لنسخة 2017 من طرف نادي إينوغو رانجرس النيجيري (1-1 ذهابا و 0-0 إيابا).

ويتوجب على أشبال المدرب نبيل نغيز, المتواجدين في المركز الثالث لترتيب الرابطة الأولى عقب مرحلة الذهاب, توخي الحذر أمام منافس يحتل بدوره الصف الثالث في بطولته بمجموع 5 انتصارات و 4 تعادلات و هزيمتين.