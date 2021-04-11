السباق يشتد في ألمانيا لخلافة ميركل

يشتّد السباق لخلافة أنغيلا ميركل في ألمانيا بمعسكرها المحافظ الذي يجمع المرشحين المحتملين المتنافسين قبل ستة أشهر من الانتخابات.

وقررت ميركل مغادرة السلطة عقب إنتخابات 26 سبتمبر المقبل، بعد 16 عاما في الحكم، ما سيفتح المجال لحقبة جديدة.

ودعا زعيم كتلة المحافظين النافذة في مجلس النواب رالف برينكهاوس، إلى جدول زمني مكثّف مع إصدار قرار في الأسبوعين المقبلين.

والهدف من ذلك، إخراج الحزب من الوضع الصعب الذي يمرّ به في أسرع وقت ممكن.

وبات حزب الخضر ينافس المعسكر المحافظ بعد أن سجّل ارتفاعا في شعبيته منذ الانتخابات الأوروبية عام 2019.

وبذلك يصبح اختيار المرشح المحافظ أمر بالغ الأهمية.

ومن غير المتوقع أن تحسم المسألة الأحد أثناء اجتماع الكوادر الرئيسيين في الكتلة البرلمانية الذي ستشارك فيه ميركل.

من جهته، يواجه أرمين لاشيت الذي انتُخب منذ جانفي فقط على رأس الاتحاد الديموقراطي المسيحي النكسة تلو الأخرى.