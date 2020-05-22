السبت المتمم لشهر رمضان والأحد عيد الفطر في الجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم ، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال، وعليه فأنه غدا السبت المتمم لشهر رمضان الكريم.

وواوضحت اللجنة في بيان لها أنه سيكون يوم الأحد 24 ماي اول أيام شهر شوال1441 ، وأول أيام عيد الفطر المبارك الموافق لـ 24 ماي 2020 ميلادي.

وبناءا على هذا فإن غرة شهر شوال 1441 هـجري سيكون يوم الاحد بهذا يكون أوّل أيام عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة ندعوا الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام وأن يرفع عناوعن سائر بلاد المسلمين البلاء والوباء.