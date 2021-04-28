السبت المقبل يوم عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن السبت المقبل يوم عطلة مدفوعة الاجر بمناسبة إحياء عيد العمال المصادف للفاتح ماي.

وأوضح بيان مشترك لذات المديرية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السبت المقبل أول ماي يوم عطلة مدفوعة الاجر.

وهذا لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة بمناسبة إحياء عيد العمال

وهذا طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية.

وعلى إثر ذلك بضيف البيان فإن يوم السبت 01 ماي 2021 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وايضا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أوبالساعة.

اكد البيان أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.