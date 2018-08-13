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السبسي:سأعرض قانوناً يضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة

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السبسي:سأعرض قانوناً يضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
بقلم أحمد مراح

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي،أنه سيقدم مشروع قانون يضمن  المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.

وبمناسبة إحياء  العيد الوطني للمرأة،قال السبسي،لقد حسمت موضوع المساواة في الإرث ويجب أن تصبح من صميم القوانين.

وأضاف،من يريد  تطبيق أحكمام الدستور فله ذلك ومن يريد تطبيق الشريعة فله ذلك أيضا.

وتابع الرئيس التونسي قائلا،رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع،التوفيق بين المختلفين،وقال إنني آمل أن يقع إجماع حول مشروع القانون من قبل البرلمان.

واشار السبسي إلى أن هناك من يرفض هذا القانون.


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