السبسي يترك وصيته الأخيرة للتونسيين قبل وفاته

كشف نجل الرئيس التونسي الراحل، “حافظ السبسي”، عن الوصية التي تركها والده، “الباجي قايد السبسي”، قبل أيام من وفاته.

وحسب موقع “سبوتنيك العربي”، اليوم السبت، قال حافظ السبسي: “إن والده أوصى التونسيين قبل وفاته، بأن يكونوا موحدين، وبأن البلاد أمانة في أعماقهم”.

وشدد نجل الرئيس التونسي الراحل، على دعوة التونسيين لرص الصفوف، من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة، ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وفي ما يخص الانتخابات الرئاسية، عبر “حافظ السبسي” عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد، خصوصوا بعد دعوة الرئيس الراحل الناخبين، قبل وفاته، بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص، والذي انطلقت بموجبه الأحزاب، في تقديم ملفاتها، استعدادا لخوض الانتخابات.

وكان الرئيس التونسي الراحل، “الباجي قايد السبسي”، قد أعلن في وقت سابق، أنه قد ألف كتاب منذ سنة 2009، ترك فيه وصيته لشباب تونس.

وكان الرئيس الراحل “الباجي قايد السبسي”، قد قال في وقت سابق، إن وصيته لشباب تونس تركها في كتاب ألفه منذ سنة 2009.

وتوفي الرئيس التونسي، “الباجي قايد السبسي”، صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 92 سنة، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وسيوارى جثمان “السبسي”، اليوم السبت، من القصر الرئاسي في قرطاج، بحضور العديد من الزعماء العرب، من بينهم رئيس الدولة الجزائرية، “عبد القدر بن صالح”.