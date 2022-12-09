السجن المؤبد لرئيس حركة “الماك” الإرهابية فرحات مهني

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء “الجزائر العاصمة” اليوم الجمعة، رئيس حركة “الماك” الإرهابية فرحات مهني غيابيا بالسجن المؤبد.

مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي الصادر في حق فرحات مهني لمتابعته بتهم جنائية لاسيما “جناية المساس بالوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق خلق جو من إنعدام الامن”

وأدانت ذات الجهة القضائية 11 متهما فارا بنفس العقوبة فيما أصدرت أحكاما تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا وسنتين حبسا نافذا. وكذا البراءة في حق 5 متهمين موقوفين.

وقد تمت متابعة رئيس حركة الماك الإرهابية والمتهمين معه في هذه القضية أيضا بتهم “إنشاء والانتماء لمنظمة إرهابية”. و “نشر أفكار منظمة إرهابية”. بالإضافة كذلك إلى “التحريض على الكراهية والدعوة للعنف”. بالإضافة الى تهمة “الإساءة الى الرسول محمد (ص) وتدنيس المصحف الشريف” وتهم أخرى.

و كانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، قد أصدرت غيابيا يوم 14 نوفمبر الفارط حكما بالسجن المؤبد في حق رئيس حركة “الماك” الإرهابية. لمتابعته بجناية إنشاء وتسيير منظمة إرهابية والمساس بسلامة ووحدة الوطن في قضية أخرى.

وأدين كذلك بنفس العقوبة “السجن المؤبد” في 24 نوفمبر الفارط من طرف نفس المحكمة. لمتابعته بتهم جنائية في قضية اغتيال الشاب جمال بن اسماعيل في أوت 2021 بالأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور