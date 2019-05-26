السديس يطالب المسلمين بتخفيف الزحام على المسجد الحرام لإنجاح القمم العربية

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، المعتمرين والزوار، بالمساهمة في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية.

وحسب موقع الجزيرة، طالب السديس، بالتخفيف من الزحام على المسجد الحرام، في أيام انعقاد القمم الثلاث، بمكة المكرمة، والتي تتزامن مع العشر الأواخر من رمضان.

وبرر السديس دعوته المثيرة، لمئات آلاف المعتمرين، الذين قدموا من بلدان شتى لزيارة المسجد الحرام، بقوله إن ذلك من “من يُسر الشريعة”.

وأضاف الشيخ، أن ذلك يرفع الحرج عن المسلم، ويمنحه سعة في أداء الصلاة، تقديرا لهذه الأحداث المباركة، ولضيوف الرحمن، وضيوف هذه الدولة المباركة.

وشدد الشيخ على أهمية التعاون مع ولاة أمرنا، والدعاء لهم ولقادة المسلمين بالصلاح والنجاح والفلاح والتوفيق والسداد، حتى يخرج هذا المؤتمر، بالآثار العظيمة التي تُعول عليه.