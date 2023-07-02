السد يرحّب بعودة بونجاح بطريقة مميزة

باشر اليوم الأحد، الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، تحضيراته للموسم الجديد من دوري نجوم قطر، رفقة ناديه السد القطري.

ونشرت إدارة الفريق القطري، تغريدة على حسابها الرسمي عبر “تويتر” تعلن من خلالها استئناف التحضيرات الخاصة بالموسم القادم 2023-2024.

وبطريقة مميّزة، رحّب “الزعيم” بهدافه بونجاح، حيث أرفق في تغريدة أخرى، صورة لمهاجم الخضر، وأرفقها بعبارة ” نورت التدريبات يا اسطورة”.

نورت التدريبات يا اسطورة 🫶🤩#دائما_مع_السد pic.twitter.com/q6INPHB2Bi

— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 2, 2023