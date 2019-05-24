السراج: “الجزائر تدعم حكومة الوفاق الليبية”

أشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بمواقف الجزائر، موضحًا أنها تدعم حكومة الوفاق الشرعية، وتساند كل جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

وقال السراج، في تصريح صحفي، نقلا عن صوت ليبيا الدولي، قبيل مغادرته الجزائر، إن الهدف من الزيارة، إطلاع المسؤولين الجزائريين على تطورات الوضع في ليبيا، وجهود وقف الحرب على العاصمة طرابلس.

وقد أنهى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، زيارته إلى الجزائر، استغرقت يومًا واحدًا، اطلع خلالها المسؤولين على جهود وقف حرب طرابلس.

وضم الوفد الليبي الذي رافق السراج، وزير خارجيته محمد سيالة، و مجموعة من المستشارين، والمسؤولين العسكريين.