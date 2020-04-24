السراج يؤكد رسميا رفضه لعملية “إيريني” الأوروبية في ليبيا

رفضت رسميا حكومة الوفاق الوطني الليبية عملية “إيريني” التي بدأها الإتحاد الأوروبي بهدف مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

قال رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اليوم الجمعة في رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان الأوروبي، “إنه لم يتم التشاور مع حكومة الوفاق حول العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن الدولي على ذلك”.

وأضاف السراج، نقلا عن مصادر إعلامية، أن “عملية الاتحاد الأوروبي البحرية تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا”.

وأشار في ذات السياق، إلى أن “التقارير تؤكد تدفق السلاح والعتاد عبر الجو والحدود البرية الشرقية لدعم أطراف ليبية أخرى”.

وقال ان “أن حكومته مستاءة من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية، التي تمثل مصدرا رئيسيا لدعم قوات خليفة حفتر”.