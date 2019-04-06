السراج يعين ناطقا جديدا بإسم الجيش الليبي

قام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية،بإصدار قرار مفاده تعيين العقيد محمد طيار حسن محمد قنونو،ناطقا رسميا بإسم الجيش الليبي.

وجاء تعيين قنونو من قبل رئيس المجلس فايز السراج، على خلفية الإشتباكات الحاصلة قرب العاصمة طرابلس، أين واصلت قوات الجيش الوطني الليبيي

الذي يقوده المشير خليفة حفتر يوم أمس الجمعة، التقدم صوب العاصمة مقر حكومة الوفاق الوطني وذلك في ثاني أيام العملية العسكرية التي أطلقها للسيطرة على العاصمة.

وأكد المتحدث بإسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري في مؤتمر صحفي مقتل 5 من عناصر الجيش في معارك التقدم نحو طرابلس.

وأضاف المتحدث العسكري السبتي قائلا: ” ستتواصل العملية للتقدم إلى مداخل طرابلس نحن الآن على بعد 20 كلم جنوبها” .

وردا على تقدم قوات الجيش صوب طرابلس أكد فتحي باشاغاي وزير الداخلية بحكومة الوفاق أن قوات حكومته

لن تقف مكتوفة الأيدي حتى تدفع بالجيش للخروج من حدود العاصمة.