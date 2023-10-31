السعودية أمام طريق مفتوح لنيل شرف احتضان “مونديال 2034”

تتواجد المملكة العربية السعودية، في الطريق الصحيح للفوز بشرف احتضان نسخة نهائيات كأس العالم 2034.

بعد أن قررت أستراليا، المنافس المباشر للمملكة السعودية في سباق احتضان مونديال 2034، الانسحاب من الترشح.

وأعلنت الاتحادية الاسترالية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي، تراجعها عن قرار الترشح لإحتضان نهائيات كأس العالم 2034.

وأكدت الإتحادية الإسترالية لكرة القدم، على توجيه اهتمامها على احتضان كأس آسيا للسيدات عام 2026، ومونديال الأندية 2029.

وبهذا ستكون السعودية في الرواق الأمثل لنيل شرف إحتضان مونديال 2034، بعد أن أعربت عن نيتها في الترشح لإحتضان الحدث العالمي.

ومن المنتظر، أن تنال السعودية هذا الشرف، نظرا للإمكانيات التي تزخر بها المملكة على كافة الأصعدة.

يجدر الإشارة، سبق وأن أعلنت الجزائر دعمها للمملكة العربية السعودية في سباق ترشحها لاحتضان كأس العالم 2034.