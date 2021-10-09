السعودية.. إجراءات جديدة لأداء العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن اجراءات جديدة لإصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام وزيارة مسجد رسول الله. وأشارت وكالة “وأس”، إلى أن الإجراءات ستدخل حيز الخدمة بداية من يوم غد الاحد، في حدود الساعة السادسة صباحا.

وقالت الوزارة، إن إصدار تصاريح أداء العمرة، تقتصر، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في السعودية. والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق “توكلنا” –يضيف المصدر-.

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ودعت الذين أتموا حجز تصريح أداء العمرة أو الصلاة أو الزيارة دون استكمال جرعتيْ التحصين، المسارعة لأخذ الجرعة الثانية. وهذا قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه. علمًا أن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية). وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

هذه اللقاحات المعتمدة في السعودية

اعتمدت السعودية، 6 لقاحات عالمية، وهي لقاح فاييزر بيونتك “Pfizer-BioNTech”، لقاح موديرنا “Moderna”، لقاح أكسفورد أسترازينيكا “Oxford-Astrazeneca”. إضافة إلى لقاح جانسن “Janssen”، لقاح سينوفارم “Sinopharm”، لقاح ساينوفاك “Sinovac”.

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