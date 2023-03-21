السعودية: الخميس أوّل ايام شهر رمضان المبارك

اعلن الديوان الملكي السعودي ان يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ.

وحسب ما أعلنته وكالة طاس السعودية نقلا عن المحكمة العليا فإن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ.

واضاف المصدر انه تعذر رؤية هلال شهر رمضان عبر عدد من مراصد المملكة. وبهذا سيكون يوم الخميس أوّل رمضان 1444ه الموافق لـ 23 مارس 2023.